Rubata la cassaforte del Mater Olbia, proseguono le indagini

Le indagini sul furto della cassaforte del Cup al Mater Olbia.

Le indagini sul furto alla cassaforte del Cup del Mater Olbia sono appena iniziate, ma già delineano un quadro complesso. I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia hanno acquisito i filmati della videosorveglianza interna e stanno analizzando ogni accesso all’area del Centro unico prenotazioni, cercando di ricostruire tempi e movimenti. La direzione dell’ospedale ha avviato una verifica interna sui turni, sugli accessi e sui protocolli di sicurezza.

Il bottino è certo: 27 mila euro in contanti, frutto dei pagamenti dei ticket. Tuttavia, non si sa quando la cassaforte sia stata aperta, chi abbia agito e in che modo, dato che non vi sono segni di scasso. Curiosamente, chi ha commesso il furto ha poi richiuso la cassaforte e nei giorni successivi vi sono stati depositati altri incassi, complicando ulteriormente la ricostruzione della vicenda. Tutti gli elementi raccolti fanno pensare a un’azione pianificata da chi conosceva bene gli spazi e le procedure interne dell’ospedale.

