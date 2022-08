Rubata da Porto Rotondo l’auto della nota giornalista Marella Giovanelli

L’auto rubata a Marella Giovannelli.

Sventura per la nota giornalista Marella Giovannelli e suo marito Gianni Marzi a Porto Rotondo. “Qualcuno – denuncia la giornalista – mi ha rubato l’automobile a Portondo.

“Chedo gentilmente aiuto. Una decina di giorni fa mi hanno rubato la seguente auto: Mercedes Classe A 180 Coupè CDI del 2009 di colore nero. La targa è DY285TW. Naturalmente abbiamo denunciato il furto e speriamo che sia stata abbandonata in qualche strada a Olbia o dintorni. Chiunque fornisca una segnalazione utile verrà ricompensato. Potete contattarmi via Messenger o alla mia email marellag@tiscali.it”

Grossa preoccupazione per il maritodella donna, Gianni Marzi: “Avevo in macchina tutte le impegnative per una delicata visita agli occhi e le cartelle cliniche, e una serie di altri documenti personali e di identita che mi servono con urgenza. La macchina la uso come “ufficio viaggiante”. È utile, ha un valore affettivo, ma non ha grande valore commerciale. La macchina era in un parcheggio chiuso. Le telecamere lo hanno ripreso alle 4:28 del 12 agosto davanti all’Harris bar, in Via Porto Rotondo, 3 minuti dopo in Via Punta Nuraghe, davanti ai carabinieri. La speranza è quella di ritrovare l’auto con tutti i documenti al suo interno”.