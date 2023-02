L’ironia di Salmo sui social e l’esibizione di questa sera.

Questa sera Salmo duetterà a Sanremo con Shari proponendo un medley di Zucchero. Intanto, sui social ha ironizzato sul suo ingresso sul grande palco dell’Ariston. Il rapper di Olbia ha lanciato un altro sondaggio dove chiede: “Cadere dalle scale, rompermi tutti i denti davanti e continuare a cantare. Sì o no?”.

Non è la prima volta che l’artista olbiese propone un simpatico sondaggio sul Festival di Sanremo. Per la prima serata aveva chiesto ai suoi followers se fosse intenzionato a presentarsi in ciabatte o non e ha mantenuto la promessa, esibendosi così sulla nave Costa Smeralda in collegamento dall’Ariston. I followers sperano che il loro artista preferito non si spacchi veramente i denti e sono partiti tantissimi commenti ironici. “Si ma in ciabatte”, gli risponde uno. “Sì ma tirando un bel porcone”.

Questa sarà una serata molto importante per Salmo e la concorrente Shari. Loro saranno ottavi nella scaletta e canteranno un medley di Zucchero. La canzone scritta da Salmo e cantata dalla giovane artista non ha convinto né il pubblico né la sala stampa. Probabilmente questa sarà la volta decisiva per far salire la 20enne nella classifica.