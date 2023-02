La canzone di Salmo per Shari a Sanremo “snobbata” anche dal pubblico

La canzone di Salmo penultima nella classifica su Sanremo.

La canzone di Salmo scritta per Shari non è piaciuta nemmeno al pubblico in televoto. “Egoista”, il brano cantato dalla ventenne friulana al Festival di Sanremo è ancora penultimo nella classifica, questa volta realizzata grazie ai voti dei telespettatori.

Il singolo è 27esimo anche nella terza classifica e si conferma nella stessa posizione occupata ieri nella lista delle canzoni presentate dai big. Questo è il primo insuccesso per il rapper di Olbia, abituato da anni a scalare le classifiche italiane e anche internazionali con la sua musica. Nella serata di stasera, la quarta del Festival, Salmo salirà sul palco dell’Ariston dove si esibirà con la “sua” Shari con una cover di Zucchero. Probabilmente sarà la volta buona per apprezzare il talento della giovane cantante.

L’artista olbiese nella prima serata del Festival di Sanremo si era collegato in diretta dalla crociera Costa Smeralda, dove ha tenuto uno spettacolo e ha raccolto anche polemiche. Le prime legate a una gaffe del presentatore Amadeus, il quale ha dichiarato che il microfono in uso dal rapper costa 2500 euro, dopo che il 38enne si è buttato in piscina mentre cantava. In secondo luogo è un’altra gaffe del conduttore ad aver portato a confondere Salmo con Blanco, facendolo finire nel mirino delle polemiche per uno scambio di persona.

Chi sono i primi classificati della terza serata a Sanremo.

La manifestazione musicale è ormai giunta alla quarta serata e ieri è stata mostrata la classifica del televoto. Primo è ancora Marco Mengoni con “Due vite”, mentre al secondo posto c’è Ultimo con “Alba”. A conquistare il terzo posto a sorpresa c’è Mr. Rain con “Supereroi” e al quarto Lazza con “Cenere”. A classificarsi quinto è Tananai con “Tango”.