Salmo esce con un nuovo singolo, grande attesa per i fan

Il nuovo singolo di Salmo uscirà venerdì.

Salmo ha annunciato a sorpresa un nuovo singolo. Uscirà venerdì, come ha annunciato il rapper di Olbia nei suoi canali ufficiali. L’artista ha pubblicato la copertina del nuovo pezzo, dove si mostra con una sigaretta in bocca.

Il rapper olbiese non ha annunciato però il titolo della canzone e nemmeno uno spoiler del suo pezzo “estivo”. La curiosità dei fan in queste ore è in crescita, i quali non stanno sulla pelle e aspettano almeno uno spiler del suo singolo. Salmo, reduce del suo recente lavoro discografico con Noyz Narcos “CVLT”, si è dimostrato inarrestabile, rilasciando un nuovo brano a solo pochi mesi di distanza dal suo precedente disco e delle sue 5 tracce.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui