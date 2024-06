Svolta come coiffeur per Valerio Scanu, il cantante apre un salone

Valerio Scanu aprirà il suo salone a Roma.

Svolta per Valerio Scanu, che diventa parrucchiere. Dopo la carriera nella musica e la laurea di giurisprudenza, l’artista di La Maddalena ha sorpreso tutti con il suo annuncio nei social. Ha annunciato, infatti, che aprirà un salone a Roma, città dove risiede con suo marito Luigi Calcara.

“Dopo anni di esperienza, ho deciso di aprire il mio nuovo salone, Hannabrà The Hair Spa, proprio qui a Roma.” Scanu ha comunicato che l’inaugurazione del salone avverrà il 15 giugno e che lui stesso farà parte del team di hair stylist.

Il cantante non ha fatto però sapere se proseguirà la sua carriera nel mondo della musica. E’ da un po’ di tempo che il talentuoso ex allievo di Amici non pubblica più nuove uscite. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2010 con “Per tutte le volte che…”, lo scorso anno si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode e aveva comunicato l’intenzione di diventare avvocato, un percorso poi abbandonato.

