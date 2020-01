La vittoria al The O’ Game Offshore.

Andrà in onda questa sera, alle 21,30, su Sky, canale 236 Caccia e Pesca, in prima serata The O’ GAME Off Shore Trolling Porto Rotondo, nell’ambito del programma diretto e condotto da Sandro Onofaro. Una puntata dedicata all’importante gara che ha visto protagonista la scorsa estate l’armatore e noto imprenditore di Olbia nel settore della sicurezza Domenico Salvaggio.

La Bad Boys guidata da Salvaggio aveva stupito e dato spettacolo, vincendo la gara internazionale di pesca d’altura The O’ Game Offshore. La trasmissione su Sky è il coronamento di quest’impresa per il team di Olbia. Salvaggio, socio dello Yacht Club Porto Rotondo e del Circolo di nautico di Olbia, lo scorso agosto, aveva vinto anche il premio internazionale di pesca d’altura “Best Fisherman of the year 2019”.

