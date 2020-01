Il via alle operazioni di bonifica.

Via libera alla bonifica dell’ex arsenale di La Maddalena. Disco verde al piano di rigenerazione urbana e di recupero. Il Consiglio dei ministri ha concesso il nulla osta per la riperimetrazione dell’ex area militare.

Sul piatto ci sono 50 milioni, con i quali si dovrebbe dare un’accelerata ai lavori, fermi dal G8 sfumato, permettendo il rilancio di una grossa fetta ora abbandonata.

In prima linea anche la Regione. Il governatore Christian Solinas è commissario per le bonifiche. Il passo successivo ora è aprire un tavolo per coordinare le operazioni.

