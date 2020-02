La campagna per salvare Air Italy.

Salviamo Air Italy perchè? Perchè salvare Air Italy vuol dire salvare un pezzo di storia, per quanto tormentata, di Olbia e della Gallura. Salviamo Air Italy perchè nessuna altra compagnia aerea, in questo contesto, sarà in grado di dare un futuro alle 550 famiglie di Olbia, attualmente impiegate nell’azienda e 650 circa le altre con base nelle altre sedi.

Salviamo Air Italy perchè significa salvare un territorio e la sua economia a vocazione sempre più turistica. Salviamo Air Italy perchè vuol dire non rischiare di restare isolati nella nostra isola. Salviamo Air Italy perchè significa aiutare un po’ tutti noi.

Si possono non condividere le scelte fatte spesso dalla compagnia aerea, si possono fare critiche ed accuse feroci ma #salviamoairitaly deve essere anche un modo di ripartire. Per Olbia, per la Gallura e per la Sardegna. Da qui questo hashtag. Per far sentire la propria voce.

