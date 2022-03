Vandali in azione a Olbia.

Alcuni vandali sono saliti sul tetto della chiesa di San Paolo a Olbia. Il gruppo di 3 giovani è stato immortalato e sono in corso le verifiche per risalire alla loro identità.

A denunciarlo il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. “Sicuramente li denunceremo per danneggiamento della cosa pubblica e privata – dichiara – . Non è giusto che per gioco si salga nel tetto della chiesa rischiando di farsi pure male, ma anche perché danneggiando le tegole si possono creare danni alla chiesa”.