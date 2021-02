Le donazioni del sangue al Mater Olbia.

Successo per la giornata di donazione del sangue al Mater Olbia dove sono state raccolte 42 sacche di sangue. Raccolto l’appello a donare il sangue in un periodo che, anche a causa dell’emergenza Covid, aveva fatto registrare un netto calo.

“Nella giornata di ieri sono state raccolte al Mater Olbia Hospital 42 sacche di sangue e so che altri 18 tra colleghi e visitatori, per ragioni diverse, non hanno potuto fare la loro donazione”, così il direttore sanitario Franco Meloni ha espresso la sua soddisfazione in una nota indirizzata al Direttore Sanitario dell’Ospedale Giovanni Paolo II e al Commissario della Asl di Olbia.

“Voglio ringraziare di cuore tutti per la generosità dimostrata: in questo momento di particolare carenza di emoderivati la disponibilità di ciascuno di voi è stata davvero un bene prezioso – ha proseguito Meloni- . Inoltre, esprimo i sensi della mia personale gratitudine, e quella di tutta la comunità del Mater, all’ Avis Olbia per aver organizzato e coordinato la giornata, nonché al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Giovanni Paolo II per la costante collaborazione che ci ha prestato in questa occasione e che mai ci fa mancare nella pratica assistenziale di tutti i giorni. Infine, ringrazio tutti i donatori interni ed esterni al Mater e quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Davvero una bella giornata e sono certo che il vostro impegno civile e il senso di solidarietà della nostra comunità ospedaliera, presto ne consentirà altre”.

Gli appuntamenti con la donazione del sangue in Gallura continuano con i prossimi appuntamenti in calendario:



20.02.2021 – Arzachena

21.02.2021 – Luras

26.02.2021 – Monti

27.02.2021 – La Maddalena

28.02.2021 – Golfo Aranci

