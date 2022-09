A Olbia si scende in piazza contro l’emergenza sanitaria in Gallura

La manifestazione a Olbia.

E’ emergenza sanità in Gallura e per questo Olbia è pronta a scendere in piazza per chiedere risposte alle istituzioni sulla situazione negli ospedali del territorio.

La protesta si terrà in piazza Nassirya, sabato 17 settembre prossimo, dalle 9 del mattino, mentre alle ore 10 i manifestanti si riuniranno sotto l’ospedale civile di Olbia. La mobilitazione, indetta da Cgil, Cisl e Uil Gallura, è aperta a sindaci, associazioni, rappresentanti del territorio.