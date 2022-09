Il racconto di una donna a Olbia.

Ha 4 cani e una figlia e nessuno le affitta un appartamento. E’ la storia drammatica di una donna che vive a Olbia da 13 anni, che nonostante i suoi problemi di salute deve lasciare la sua casa che occupava e messa all’asta perché è stata vinta.

La donna, madre di un’adolescente, che vuole restare anonima, racconta che non trova casa da più di un anno e ora ha uno sfratto imminente. “Nessuno vuole affittarmi una casa – racconta tra le lacrime -, pure le agenzie immobiliari mi dicono che preferiscono affittare temporaneamente e che non vogliono né animali e né bambini. Ho chiesto aiuto anche tramite conoscenti e mi hanno detto di rivolgermi agli assistenti sociali, ma temo mi portino via mia figlia, come è successo a una mia amica. Perché io al momento non sto lavorando, ho una disabilità e nemmeno mia figlia, che malgrado sia minorenne, ha provato a lavorare questa estate ma si è licenziata perché la sfruttavano e non le davano giorni liberi. Mi hanno detto perfino di lasciare i cani alla Lida, ma loro sono come i miei figli. Alcuni sono con me da 20 anni, loro abbandonerebbero i loro bambini?”.

Domani, secondo quanto racconta, è il giorno dello sfratto. “Sono già venuti qualche giorno fa, ma gli avevo chiesto di darmi un po’ di tempo perché mi ero fatta male – spiega -. Là dentro ho tutta la nostra roba, i nostri mobili che nemmeno sono riuscita a preparare perché sto male e non ho forze. Fortunatamente, un mio amico mi ha dato un posto per dormire ma non potrò stare a lungo perché non è abitabile. Ho provato a chiedere al Comune se mi possono dare una casa popolare, anche a costo di sistemarmela da sola. Vorrei che qualcuno di buon cuore leggesse il mio appello e ci aiutasse”.