Sanità e tutela dei diritti, attivo a Olbia lo sportello AcliSalute

Lo sportello AcliSalute a Olbia.

Ha aperto i battenti anche a Olbia, in corso Vittorio Veneto 29, lo sportello AcliSalute, il nuovo servizio promosso dalle Acli Provinciali per sostenere i cittadini più vulnerabili nel complesso panorama della sanità pubblica. L’iniziativa, già attiva in altre località, si rivolge non solo agli iscritti alle Acli e alle organizzazioni collegate come Fap Acli, Us Acli e AcliTerra, ma anche a chiunque condivida i valori dell’associazione e desideri impegnarsi o usufruire dei suoi servizi.

Lo sportello rappresenta una risposta concreta alle difficoltà che incontrano anziani, malati cronici e persone in condizioni di fragilità, soprattutto quando si tratta di prenotare visite specialistiche o accedere a esami diagnostici in tempi rapidi. AcliSalute nasce proprio per offrire supporto in queste situazioni, facilitando le prenotazioni attraverso il Cup e affiancando i cittadini nell’esercizio del diritto alla salute.

Dietro al servizio c’è una rete associativa che mette al centro la tutela dei diritti sanitari. AcliSalute aggrega persone che, attraverso l’iscrizione alle Acli, scelgono di promuovere una cultura fondata sull’accesso equo e garantito alla salute. Un impegno che si traduce in azioni concrete: dallo sportello informativo alla possibilità di attivare tutele, anche legali, in caso di prestazioni non erogate, ritardi eccessivi nelle liste d’attesa o interventi sanitari giudicati inadeguati.

Le Acli fanno sapere che oltre alla presenza fisica dello sportello, attivo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, è stato predisposto anche un canale digitale per segnalazioni e richieste di assistenza. I cittadini possono inviare le proprie comunicazioni via email all’indirizzo aclisaluteolbia@gmail.com, ricevendo supporto anche al di fuori degli orari di apertura. È inoltre possibile rivolgersi ad AcliSalute attraverso il Patronato Acli.

