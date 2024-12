Olbia dice addio a Sara, se n’è andata a soli 46 anni

Olbia saluta Sara Abeltino

Aveva soltanto 46 anni e se n’è andata, a Olbia grande commozione per la scomparsa di Sara Abeltino.

La comunicazione arriva dai genitori Stefania e Franco e dal fratello Domenico assieme a Gianna e il nipote Stefano. A loro si uniscono le amiche Tiziana, Simona e Teresa, le zie, i cugini e tutti i parenti.

Il funerale di Sara Abeltino si terrà lunedì 16 dicembre alle 11 nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Olbia. La famiglia ha chiesto di non spendere in fiori per salutare Sara, ma di sostenere l’associazione Villa Chiara Olbia.

