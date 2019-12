Non sarà certo un po’ di vento a fermare la manifestazione delle sardine organizzata qui ad Olbia. E così, infatti, è stato. Dopo la prima tappa alla Maddalena, le sardine galluresi si sono riunite il 14 dicembre in piazza Panedda sfidando il vento. Per tutta la giornata ha soffiato per più di 80 chilometri orari ma non è bastato ad annullare l’evento. E così, facendo fede al proprio nome, le sardine strette strette si sono fatte forza l’un l’altra, manifestando pacificamente.

In centinaia hanno partecipato al flash mob per diffondere un unico grande messaggio che, fondamentalmente, vuole essere una risposta chiara e contraria contro la politica dell’odio che va per la maggiore ai giorni nostri.

Le persone sono arrivate piano piano ma hanno formato un gruppo compatto e pacifico, uniti tutti dalla voglia di far vedere un’altra Italia, un’altra Olbia in questo caso, che non odia ma ama. Un evento nato grazie all’impegno di Sabrina Sanna, che, attraverso i social, è riuscita a riunire un gran numero di persone. “Quando ho saputo del movimento, ho capito che anche Olbia doveva fare la sua parte. Dobbiamo diffondere un messaggio che parla d’amore e dire basta alla politica dell’odio. Per farlo abbiamo organizzato questa manifestazione pacifica, senza partito ma che vuole un futuro migliore per tutti”, ha spiegato.

Un gran numero di persone di tutte le età si è, quindi, ritrovato in piazza. C’è chi non si è fatto trovare impreparato ed ha portato con sè sardine di cartone ritagliate, chi ha preparato cartelloni o chi, semplicemente, portava sulla guancia un segno rosso diventato simbolo della lotta contro la violenza verso le donne.

Tra musica e gente che ballava, non è mancato qualche momento di serietà dove si leggevano gli articoli della costituzione e si ricordavano le parole di Gramsci contro il fascismo. Non si può più restare indifferenti e bisogna prendere una posizione contro chi non fa altro che promuovere la politica dell’odio.

