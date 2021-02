Gli studenti a lezione all’aeroporto di Olbia.

Dopo la protesta di insegnanti e studenti dell’istituto Deffenu di Olbia che si è svolta questa mattina, la situazione per la scuola si sblocca. ”200 studenti verranno ospitati in 8 classi all’aeroporto fino al 30 giugno 2021”, conferma il subcommissario della Provincia per la zona di Olbia-Tempio Pietro Carzedda.

”Questa è una soluzione provvisoria per evitare i doppi turni nelle classi e la rotazione degli studenti nelle poche aule libere. Nel mentre si sta lavorando ad una soluzione definitiva per garantire il normale svolgimento delle lezioni presso l’istituto Deffenu”, conclude Carzedda.

