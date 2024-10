Incidente con un ferito nel tunnel di Olbia, coinvolti un camion e un’auto

Traffico in tilt nel centro di Olbia per un incidente all’interno del tunnel: un camion contro un’auto e un ferito in ospedale. Nella galleria tra le due sopraelevate di Olbia c’è stato un incidente in direzione aeroporto. Per cause ancora da accertare si sono scontrate la motrice di un tir e un’utilitaria. Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato una persona ferita in ambulanza all’ospedale i Olbia, e dei vigili del fuoco.

La squadra del 115 si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e del tratto del tunnel interessato dall’incidente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Olbia, che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità dei conducenti. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code sulle sopraelevate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui