Ad Olbia le ricerche per ritrovare Alessandro.

C’è preoccupazione, ad Olbia, per la scomparsa di Alessandro Varchetta. Il 22enne, lo scorso 5 luglio, si è allontanato di casa senza dare notizie di se. Già in passato, il giovane, si era allontanato dalla città pur restando in contatto con la famiglia.

Da inizio luglio, invece, nessuno ha avuto più notizie. Da qui l’appello dei congiunti affinché, chiunque dovesse vederlo o avere notizie, contatti subito la mamma al 340 9067105. O, in alternativa, avvisi i carabinieri ai quali è già stata fatta regolare denuncia di scomparsa.

