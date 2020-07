La morte di Antonio Inzaina di Loiri.

“Ciao Antò…” “Questa tragedia mi ha spezzato in due… ciao dj”. Sono alcuni dei tanti messaggi sui social che accompagnano la scomparsa di Antonio Inzaina, 45 anni, di Loiri Porto San Paolo, trovato morto nella sua auto sul litorale di San Teodoro dopo un malore.

Sono gli amici, i conoscenti e anche i tantissimi clienti dello storico bar “Elio” di Vaccilledi, sulla statale, dove Antonio faceva il dj. Un dolore che ha toccato, quindi, anche il mondo della notte, siccome il locale è stato in voga per anni come pre-disco.

Antonio faceva anche il manutentore nei villaggi turistici. Come ieri, quando aveva appena appena terminato la sua giornata di lavoro prima di accasciarsi dentro la sua auto. Lascia una moglie ed un figlio. L’intero comune di Loiri Porto San Paolo si stringe attorno al dolore della famiglia.

(Visited 314 times, 338 visits today)