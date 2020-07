L’aggressione in via Torino a Olbia.

Un litigio finito nel sangue. Una coltellata e due giovani finiti al pronto soccorso, ieri sera, a Olbia. L’aggressione si è verificata, verso le 22, in via Torino. Due giovani, un 22enne di Olbia ed un 23enne, residente a Padru, hanno iniziato a litigare, quando è spuntato il coltello.

E, a quanto risulta, è partita la coltellata. Sul posto sono arrivati gli uomini della polizia del commissariato di Olbia. I due giovani sono stati accompagnati in ospedale dall’ambulanza del 118, ma non risultano in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia.

