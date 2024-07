Paura nella notte a Portisco, scontro frontale fra due auto

L’incidente nella notte a Portisco.

Un incidente stradale si è verificato ieri notte intorno alle 22:30 a Portisco, coinvolgendo due automobili in uno scontro frontale. Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli occupanti dei veicoli.

La squadra dei vigili del fuoco di Olbia è intervenuta tempestivamente sul luogo dell’incidente, assicurandosi che la situazione fosse sotto controllo e che non vi fossero persone intrappolate o bisognose di soccorso medico immediato. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto è giunta anche la Polizia Stradale, che ha provveduto a gestire il traffico e ad avviare le indagini per determinare le cause esatte dello scontro. L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione, ma la prontezza dell’intervento ha permesso di ristabilire la normalità in tempi relativamente brevi.

