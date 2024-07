Auto in fiamme alle porte di Olbia, vigili del fuoco domano l’incendio

L’auto in fiamme alle porte di Olbia.

Questa mattina, intorno alle 5:30, la squadra dei vigili del fuoco di Olbia è intervenuta in località Putzolu, lungo la strada statale 127, per spegnere un incendio che ha coinvolto un’auto. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Grazie alla prontezza dei soccorsi, l’intervento ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante, scongiurando ulteriori danni e potenziali pericoli per la zona. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare l’origine dell’incendio.

