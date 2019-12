Gli scrittori e i vincitori del Premio Letterario Città di Olbia

Appuntamento per l’8 dicembre.

Mercoledì 18 dicembre alle ore 17 la premiazione dei vincitori della sesta edizione del Premio Letterario Città di Olbia, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Simpliciana.

Sono 206, provenienti da tutta Italia, gli scrittori ed i poeti che hanno partecipato al premio mentre sono 19 i racconti e le poesie finaliste nelle 5 sezioni che vengono qui riportati in ordine alfabetico:



RACCONTI BREVI in ITALIANO

Domenica di Elisa Crosta, Roma

La via della Vita di Agnese Francesca Poli, Tavernerio

Limone di Pier Giuseppe Branca, Sassari

Quota 1800 di Paolo Borsoni, Ancona



RACCONTI BREVI in GALLURESE e LOGUDORESE

Agnuledda di Mario Pirrigheddu, Tempio Pausania

Babbai di Vittorio Pinna, Sindia

Unu Sonniu di Maria Gerolama Masala, Ittiri

Zigantes de sa vida di Sandro Biccai, Sindia



RACCONTI BREVI JUNIOR

Il disegno del sogno di Luca Giau, Sassari



POESIE in GALLURESE e LOGUDORESE

Curri Petru meu di Francesco Tola, Aggius

Innotzentes di Sebastiano Cau, Sorgono

Parauli chi no voni muri di Giuseppe Tirotto, Castelsardo

Pastoreddu di Pietro Delogu, Nuoro

Prima chi di Antonio Sannia, Bortigali

Surèdda ingratta di Giovanni Piredda, Calangianus

Un momentu di Gianfranco Garrucciu



RACCONTI BREVI PER BAMBINI IN ITALIANO

Il cavaliere a Dragonia di Vincenzo Sarcinelli, S.Daniele del Friuli

La storia del lungo viaggio verso sud

di Rosario Vitale, Castelluccio dei Sauri

Riflessioni critiche di un cane siberiano, Sinorchi Svauss

di Giuseppina Ascedu, Cardedu



Nel corso della serata saranno consegnati ai vincitori della passata edizione le copie della Raccolta Antologica delle opere vincitrici della quinta edizione del premio, pubblicata a cura dell’Amministrazione Comunale.



La Giuria, presieduta da Francesco Pala, è composta da Luana Scanu, Antonio Canalis, Quintino Mossa e Paolo Russu. La serata, che sarà presentata dalla giornalista Daniela Astara, vedrà la partecipazione straordinaria di Marino Derosas.



Il Premio Letterario Città di Olbia VI edizione è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.





