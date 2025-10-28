Scuola Civica di Musica di Olbia, in scadenza le iscrizioni

C’è ancora tempo, ma poco, per le iscrizioni ai corsi della Scuola Civica di Musica di Olbia, ecco tutte le informazioni. Ci si può iscrivere fino al 31 ottobre andando allo sportello dedicato oppure fino al 2 novembre inviando una alla Pec al Protocollo del Comune.

I corsi confermati e quelli nuovi

“Anche per l’anno formativo 2025-2026, la Scuola propone un’offerta didattica ampia e inclusiva, rivolta a tutte le età e a ogni livello di preparazione, dai principianti agli studenti più esperti”. Tra i corsi attivi:

Arpa

Batteria/Percussioni

Basso elettrico

Canto moderno

Chitarra classica e moderna (acustica, elettrica)

Clarinetto

Contrabbasso

DJ e Nuove tecnologie musicali

Musica elettronica

Flauto

Pianoforte

Sassofono

Tastiere elettroniche

Tromba

Violino

Violoncello

Novità 2025

A partire da quest’anno, l’offerta si arricchisce con quattro nuovi corsi che valorizzano le tradizioni e le esperienze musicali collettive:

Canto corale, per vivere la musica come esperienza condivisa

Canto lirico, per avvicinarsi alla grande tradizione operistica italiana

Canto sardo, per riscoprire e tramandare le radici sonore del territorio

Chitarra folk, per esplorare la musica popolare nelle sue molteplici forme”

L’assessora Serra

“La musica non è solo una disciplina da studiare, ma una comunità da costruire. Ogni studente, dal più piccolo al più grande, contribuisce a farla vivere e crescere – ha dichiarato l’assessora alla Cultura, Sabrina Serra – .Con l’introduzione dei nuovi corsi, vogliamo rafforzare il legame tra la Scuola e il patrimonio culturale della nostra terra, offrendo a tutti l’opportunità di esprimersi attraverso il linguaggio universale della musica”.

Per informazioni e iscrizioni:

Servizio Biblioteca Civica Simpliciana – Scuola Civica di Musica

Piazza Dionigi Panedda n. 3, Olbia

Tel. 0789 26710

Link al bando e modulo di iscrizione: www.comune.olbia.ot.it/it/news/avviso-apertura-termini-iscrizione-scuola-civica-musica-a-f-2025-2026

