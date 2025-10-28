Olbia dice addio ad Antonio Tamponi, aveva appena compiuto 68 anni

Addio ad Antonio Tamponi.

Un velo di profonda tristezza è calato su Olbia in queste ore per la prematura scomparsa di Antonio Tamponi, che aveva festeggiato i suoi 68 anni soltanto lo scorso 6 agosto. Antonio se ne è andato in modo inatteso, lasciando un vuoto incolmabile e un caro ricordo nel cuore dei suoi famigliari e di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

La notizia della sua scomparsa improvvisa è piovuta come un fulmine a ciel sereno. I suoi cari, con il cuore affranto, ne hanno dato il triste annuncio. Il pensionato, residente a Olbia, era molto conosciuto nel centro storico della città. I funerali di Antonio si terranno domani, 29 ottobre, alle ore 11, nella Basilica di San Simplicio a Olbia.

