L’evento Rosticini per i bambini a Olbia.

È nato 8 anni fa e anno dopo anno è cresciuto, portando affetto e solidarietà ai bambini meno fortunati. E quest’anno non è stato da meno l’evento Rosticini per i Bambini, organizzato a Olbia dagli Amici del Rosticini Team per l’associazione Pollicino.

Un evento speciale, nato dal cuore di un meraviglioso gruppo di amici, come ricordano dall’organizzazione. Durante la serata di beneficenza, a ritmo di rosticini, sono stati superati i 6mila euro. L’intero ricavato è stato destinato a sostegno del nostro Progetto di assistenza domiciliare e ospedaliera minori in disagio “Crescere Insieme”.

“Grazie a voi è stato possibile raggiungere, di anno in anno, risultati sempre più grandi e inaspettati – dicono dall’associazione Pollicino – ma sappiamo bene che questo è frutto di un amore autentico, prezioso e gratuito che accoglie i sorrisi dei tanti bambini che, grazie a voi, hanno ritrovato speranza e colore nelle loro tavole da pranzo”.

(Visited 53 times, 53 visits today)