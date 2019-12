L’installazione nella chiesa di Santa Croce a Tempio.

Non sono i vandali a fermare le meraviglie allestite dall’associazione Color Art a Tempio per questo Natale. Dopo la strada dei pacchi regalo e l’albero di Natale rosso corallo, la storica chiesa di Santa Croce, che si trova subito accanto a piazza Gallura, si è trasformata in un miracolo di luci ed emozioni.

Si chiama Icy, che richiama la parola inglese ghiacciato, l’installazione pensata dall’associazione guidata da Manuel Marotto. Un fiume colorato di luci azzurre, che riempie la navata della chiesa. Sembra un sogno. Una magia. Arrivata all’improvviso, ieri sera. Esattamente come era successo per gli altri allestimenti, che questo Natale hanno reso il centro di Tempio speciale.

