È avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina l’incidente che ha coinvolto due auto nell’incrocio tra via Porpora e via Salieri a Olbia, una delle quali si è ribaltata dopo la collisione.

Fortunatamente i conducenti delle due auto non hanno riportato gravi lesioni e non è stato necessario il soccorso da parte del 118. Sul luogo sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco per ristabilire la fluente viabilità.

Molti gli incidenti avvenuti in quel tratto di strada a causa delle auto che sfrecciano sul rettilineo di via Porpora spesso non riuscendo a frenare in tempo ed evitare le vetture che sbucano dalle viuzze adiacenti.

