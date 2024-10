Sgomberato rifugio di senzatetto sotto il cavalcaferrovia di Olbia

Il rifugio di senzatetto sgomberato a Olbia.

Un’area all’ombra del cavalcaferrovia di via dei Lidi, a Olbia, trasformata in rifugio di fortuna per tre senzatetto, è stata sgomberata ieri mattina dalla polizia locale. Gli agenti hanno identificato tre giovani originari del Gambia e della Nigeria, tutti con documenti scaduti, che vivevano nel degrado tra rifiuti, vecchi materassi, indumenti logori, e una tenda improvvisata.

Dopo lo sgombero, due dei ragazzi sono stati accompagnati in commissariato per accertamenti, mentre il terzo è stato trasferito in ospedale per un malore. Gli agenti, insieme alla società di raccolta De Vizia, hanno avviato la bonifica dell’area, un’operazione che richiederà giorni di lavoro a causa delle condizioni critiche del sito. I tre giovani, sfrattati da precedenti alloggi e senza risorse, si erano rifugiati lì da circa tre mesi, temendo per la propria sicurezza durante la notte.

Nonostante la difficile situazione, i ragazzi hanno collaborato con le forze dell’ordine, raccogliendo le poche cose rimaste loro: una bicicletta, qualche scarpa e pochi effetti personali, mentre guardano a un futuro sempre più incerto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui