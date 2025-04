Sicurezza sul lavoro, due corsi della Cgil in programma a Olbia

I corsi dedicati alla sicurezza sul lavoro in programma a Olbia.

Diffondere una cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro che sia concreta, partecipata e accessibile a tutti è la missione che Cgil Gallura persegue a Olbia attraverso un nuovo ciclo di incontri dedicati al primo soccorso e alla gestione delle emergenze. L’iniziativa, organizzata in sinergia con l’Asd Polisportiva Arti Marziali di Marco Gigliotti, si rivolge a lavoratrici, lavoratori e personale laico, con l’intento di rafforzare le competenze salvavita all’interno dei luoghi di lavoro e in ambito sportivo.

Gli eventi si terranno nella sede della Cgil Gallura.

Il programma formativo si articolerà in due giornate nella sede Cgil, dove si terranno corsi di Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) e disostruzione delle vie aeree, aperti anche a chi non opera nel settore sanitario. Le date fissate per gli incontri sono il 26 aprile, con una sessione mattutina dedicata al Blsd, e il 24 maggio, giornata in cui si alterneranno al mattino il corso sulla disostruzione e nel pomeriggio un’ulteriore sessione Blsd. L’iniziativa, che si inserisce in un più ampio progetto di formazione e sensibilizzazione, mira a rafforzare la consapevolezza dell’importanza delle manovre di primo intervento in caso di emergenza.

La Cgil Gallura ha espresso un particolare apprezzamento per l’azione solidale dell’Asd Polisportiva Arti Marziali, che ha voluto contribuire al progetto donando cassette di primo soccorso aziendale. I kit saranno destinati alle sedi sindacali di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena, rappresentando un gesto concreto di impegno verso la sicurezza collettiva.

Parole di ringraziamento sono state rivolte ai rappresentanti sindacali locali per il loro costante contributo nell’organizzazione delle attività: Jessica Cardia, referente territoriale Cgil Gallura, insieme ad Anna Mannoni e Danilo Deiana della Camera del Lavoro di Olbia-Tempio.

Il percorso promosso da Cgil Gallura e dalla Asd Polisportiva Arti Marziali si conferma un esempio virtuoso di collaborazione tra realtà diverse, unite dalla volontà di costruire un mondo del lavoro più sicuro, più giusto e fondato sul rispetto dei diritti. La prevenzione, in questo contesto, non è solo una pratica tecnica, ma un valore sociale condiviso.

