Brutto incidente all’uscita di Olbia, ci sono feriti

L’incidente all’uscita di Olbia.

Brutto incidente questa mattina lungo la strada statale 125, all’uscita di Olbia, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Secondo una prima ricostruzione, una delle due vetture avrebbe perso il controllo, finendo per invadere la corsia opposta di marcia sfiorando di poco uno scontro frontale. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, entrambe trasportate in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata. Gli agenti della Polizia locale si sono occupati dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

