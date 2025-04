Viaggi gratis in traghetto, indagati due ammiragli di La Maddalena

Indagati due ammiragli di La Maddalena nel caso ex Tirrenia.

La Maddalena torna sotto i riflettori per un caso giudiziario che coinvolge due noti ammiragli. L’ammiraglio Gianfranco Annunziata e l’ammiraglio Filippo Giovanni Maria Marini, compaiono infatti tra i circa quaranta indagati nell’ambito di un’indagine della Procura di Genova che ipotizza episodi di corruzione legati alla concessione di viaggi gratuiti da parte della compagnia di navigazione C.I.N., ex Tirrenia.

La ricostruzione degli inquirenti.

Secondo quanto ricostruito in questi mesi dagli inquirenti, la compagnia di navigazione avrebbe offerto decine di biglietti navali senza alcun esborso economico, o comunque a condizioni estremamente agevolate, a magistrati, funzionari pubblici e membri delle Forze dell’Ordine. Il valore complessivo dei titoli di viaggio contestati si aggira intorno ai 20 mila euro. Tra questi, 29 sarebbero stati utilizzati, direttamente o indirettamente, da Annunziata, già alto dirigente nel ministero della Difesa, per un totale stimato in 8.200 euro. Marini, oggi comandante della capitaneria di porto di Venezia ed ex comandante a Civitavecchia, avrebbe invece beneficiato di viaggi per circa 1.700 euro.

Un secondo filone d’inchiesta da Genova a Torino.

L’indagine si inserisce nel secondo filone dell’inchiesta avviata a Genova, dopo quello relativo all’uso di traghetti non conformi alle normative ambientali internazionali, che aveva già portato al sequestro di tre navi per oltre 64 milioni di euro. Il nuovo fronte investigativo, seguito dal pubblico ministero Walter Cotugno, ipotizza un sistema consolidato di favori, mascherati da omaggi, che potrebbe aver prodotto vantaggi illeciti alla compagnia. Nel frattempo, la Procura di Torino ha aperto due fascicoli separati a carico di altrettanti magistrati liguri. L’inchiesta, ancora in pieno sviluppo, delinea un intreccio tra potere pubblico e interessi privati che potrebbe riservare nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

