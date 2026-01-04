Sicurezza e primo soccorso, a Olbia i corsi per salvare vite umane

I corsi di primo soccorso a Olbia.

A Olbia prenderanno il via a febbraio corsi accreditati per la formazione di soccorritori laici in Blsd e Pblsd, con particolare attenzione alla disostruzione adulto, pediatrica e infantile. Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno la certificazione ufficiale come operatori laici, riconosciuta dalla Regione Sardegna e valida su tutto il territorio nazionale, oltre che dal 118, con attribuzione di crediti utili per concorsi scolastici e lavorativi.

L’iniziativa della Polisportiva ArtiMarziali si inserisce nel contesto normativo che ha reso obbligatoria la certificazione Blsd per tutti gli istruttori e ha imposto la presenza di defibrillatori automatici o semiautomatici (Dae) in tutte le aziende e associazioni sportive dilettantistiche dal 2017, con aggiornamento biennale dei titoli. I corsi si terranno il 1° e il 7 febbraio, nei locali della palestra comunale della scuola primaria di via Modena 132, nella zona di Poltu Cuadu, ogni lunedì e mercoledì alle 21.

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni e dettagli sulle iscrizioni contattando i numeri 346/6756294 o 351/4651504, oppure scrivendo all’indirizzo email formatoreblsd@gmail.com. L’iniziativa punta a garantire un’adeguata preparazione pratica e teorica, fondamentale per intervenire in situazioni di emergenza e contribuire alla sicurezza della cittadinanza.

