L’artista Simona Salis di Olbia.

Grande successo e soddisfazione per l’artista e agente dello spettacolo Simona Salis, che da diversi anni vive a Olbia. Dopo aver fatto una dettagliata selezione nei casting come agente per la Sardegna e l’Italia per la 58esima edizione del Cantagiro internazionale è riuscita a scovare alcuni nuovi talenti.

Sono due in particolare gli artisti ad essersi fatti notare. Si tratta di Antarten di Macomer e Ester Saporitu di Orosei. Dopo essersi confrontate con tantissimi concorrenti di tutta Italia, le due sono riuscite ad arrivare nella finale del Cantagiro, che si è tenuta a Fiuggi il 5 e il 6 settembre, presentata da Claudio Lippi e trasmessa in streaming.

Ester ha gareggiato nella categoria baby e Antarten in quella inediti. Ed è proprio il brano cantato da quest’ultima, “Solo Io”, che uscirà nella compilation internazionale 2020 del Cantagiro e verrà trasmesso nelle radio nazionali.

