Le proposte del sindaco di Olbia Nizzi.

Cinquanta centesimi all’ora. Così il primo cittadino di Olbia Settimo Nizzi ripensa la rinascita della sua città, abbassando le tariffe dei parcheggi, ovvero a cinquanta centesimi l’ora.

“Se i parcheggi costeranno meno, i commercianti avranno più clienti e ripartiranno, ma non possiamo eliminare i parcheggi a pagamento”, ha detto Nizzi. Riduzione anche degli stalli per garantire la possibilità a bar e ristoranti di poter somministrare purché sia sicuro per le auto. Questa la seconda proposta del sindaco per far ripartire la stagione turistica della città.

E per quanto riguarda le polemiche sulle tasse comunali rivolte dagli imprenditori locali il primo cittadino ha detto: “Non si può prevedere una riduzione delle tasse senza compensazione di bilancio da parte dello Stato, ma ridurremo la Tosap e faremo pagare meno”.

