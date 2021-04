Gli ultimi obiettivi del sindaco Nizzi per il suo mandato.

Il mandato è al termine per il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Ad ottobre, con ogni probabilità, si andrà al voto per eleggere il successore o confermarlo. Ma il primo cittadino conta, prima di conoscere le sorti del suo futuro politico, di completare alcuni dei cantieri avviati. Tra questi il lungomare, ormai in dirittura d’arrivo, e la riqualificazione di Mogadiscio.

In questi anni l’amministrazione comunale ha dato avvio ad una moltitudine di cantieri, molti dei quali stanno cambiando il volto alla città. I lavori per la prima parte dell’Ansa Sud stanno volgendo al termine con una piazza Crispi nuova di zecca e un viale più vivibile.

Ma non sarà questo l’ultimo nastro che verrà tagliato. “Completeremo il lungomare e il prossimo cantiere è il progetto Iti, quello che va dal quartiere Sacra Famiglia in poi – ha assicurato il primo cittadino -. Presto cominceranno i lavori per riqualificare quella parte del golfo”. Quando? “Prima della fine dell’estate sarà aperto in parte il primo lotto”.

