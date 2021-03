Anche il sindaco nel nuovo Hub di Olbia per le vaccinazioni.

Anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi sveste la fascia da primo cittadino e scende in campo come medico per dare il suo contributo alla campagna vaccinale nel nuovo Hub della città sulla statale 125.

Questa mattina infatti sono stati vaccinati gli anziani over 80 che per qualche ragione non hanno ancora ricevuto la prima dose. “Ricordiamo ancora una volta che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo attualmente per prevenire i contagi, proteggere noi stessi e l’intera comunità, ed evitare che persone fragili per questioni anagrafiche, quali sono i nostri concittadini più anziani, possano contrarre la malattia”, ha commentato il sindaco Nizzi.

Nel nuovo centro sono a disposizione 10 unti vaccinali, 4 banchi di registrazione e 6 postazioni per all’anamnesi per un’area di più di 1.200 i metri quadri a disposizione degli operatori e degli anziani.

