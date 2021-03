Il dolore a Golfo Aranci.

Lutto a Golfo Aranci per la scomparsa, a 60 anni, dell’ex sindaco Gennaro Verone. Eletto come vice sindaco, ha ricoperto il ruolo di primo cittadino per due anni, dopo la prematura morte del sindaco Barrera.

Con molta tristezza e commozione ho appreso stamattina la notizia. – ha commentato l’attuale sindaco Mario Mulas – . Svolse il suo mandato con competenza ed equilibrio mettendo sempre al primo posto la difesa degli interessi della nostra Comunità. Per questo motivo io, interpretando l’unanime cordoglio dell’Intero Consiglio comunale e di tutti i dipendenti dell’ente, esprimiamo alla famiglia la nostra affettuosa vicinanza. In sua memoria ho decretato il lutto cittadino. Al fine di limitare pericolosi assembramenti, rappresenteró l’intera Comunità di Golfo Aranci partecipando ai suoi funerali indossando la fascia tricolore”.

Le esequie si svolgeranno domani, domenica 28 marzo alle 15 e 30, nella chiesa di San Giuseppe a Golfo Aranci.

