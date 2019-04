Ancora siringhe abbandonate a Olbia.

Continuano i rinvenimenti di siringhe, testimonianza del crescente abuso di droga, in particolare eroina, a Olbia. Lunedì sera in via Barcellona, nelle vicinanze della sede della Coldiretti, assieme ad alcuni rifiuti sono state rinvenute alcune siringhe.

Il ritrovamento nelle vie dei Santi, già teatro di degrado urbanistico a causa della mancanza di infrastrutture, come marciapiedi e illuminazione. “Qui passeggiano a giocano tanti bambini – ha detto una residente – che potrebbero pungersi. Qualcuno faccia qualcosa”.

Ma sono numerosi i luoghi della città in cui si stanno ritrovando delle siringhe abbandonate, simbolo di una crescente situazione di degrado.

