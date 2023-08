La fotografia dello yacht ”Al Lusail” ormeggiato a Cala di Volpe.

Il lusso ha conquistato anche il Ferragosto a Cala di Volpe, dove sono arrivati tanti mega yacht. Uno in particolare, dal valore di 500 milioni di euro, appartiene allo sceicco del Qatar Al Thani, proprietario dell’emittente tv Al Jazeera.

Con i suoi 123 metri, Al Lusail uno dei 25 yacht più grandi al mondo, il cui nome deriva proprio dalla città del Qatar. Le immagini della spettacolare imbarcazione sono state scattate da Ezio Cairoli, che le ha inviate alla nostra redazione. Lo sceicco si trova in questi giorni in vacanza in Gallura con le sue tre mogli e otto figli, dove stanno trascorrendo una settimana di Ferragosto in mezzo al lusso. Al Thani è uno degli uomini più ricchi al mondo.

