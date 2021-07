Il video di tre ragazzi a Olbia.

“Al volo ragà, che sta chiudendo”. Urla ed euforia. Sballo e polvere bianca. “Ruota panoramica, fiuuuuu”, gridano trascinati dalla serata. La ruota panoramica è quella di Olbia ed il video sarebbe stato girato solo pochi giorni fa, come testimonia la data della pubblicazione online. Non hanno nemmeno timore di nascondere il volto i tre ragazzi protagonisti di questa notte brava. Con il cellulare riprendono quella che devono considerare un’intrepida impresa con vista sul golfo. “Gira venti volte. Dai che siamo in altos”, prosegue uno di loro.

Tre ragazzi unita dalla voglia di sballare. Spunta la polvere bianca. “Mettilo tu il telefono”, dice uno intendendo per usarlo come tavolino alla pippata. Un altro tira fuori la banconota da 50 euro e poi si accucciano uno dopo l’altro sui sedili della ruota per tirare su dal naso la polvere, che ovviamente non sappiamo se sia cocaina. Riprendono, comunque, tutto e lo pubblicano in diretta. Con una disinvoltura disarmante. Qualcuno tagga i loro nomi. Forse pensa si tratti davvero di un’impresa da non dimenticare.

