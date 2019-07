Il commento dei consiglieri regionali Meloni e Li Gioi.

“Il voto odierno del Consiglio regionale che ha dato il via libera agli stanziamenti per il Mater Olbia è per me motivo di grande soddisfazione. Ringrazio tutti i colleghi che hanno apprezzato la rilevanza dell’intervento e mi riempie di gioia il voto favorevole anche di tutto il gruppo del mio partito, che ha avuto peraltro, nel recente passato, un ruolo determinante per realizzare questo progetto”.

È questo il commento del consigliere regionale Giuseppe Meloni (Pd) al voto che si è tenuto oggi in Consiglio regionale per il finanziamento del Mater Olbia.

Soddisfatto anche il consigliere del Movimento 5 Stelle Roberto Li Gioi che ha sottolineato come “dare oggi il mio contributo di voto al via libera definitivo alla delibera che decreta l’ingresso del Mater Olbia nel sistema sanitario ha un sapore speciale”. Ricordando che si tratta di “un sogno coltivato in decenni di peripezie, attese e promesse è per me fonte di orgoglio e responsabilità”.

