Solidarietà e sport, la pedalata ecologica a Olbia

La pedalata ecologia a Olbia.

A Olbia si registra un crescente entusiasmo per la 41ª Pedalata ecologica Teresa Meloni – In ricordo di Simona Derosas, in programma domenica 12 ottobre. Al momento, le iscrizioni hanno già superato le 500 unità, e si prevede la partecipazione di almeno mille ciclisti tra bambini, donne e uomini, pronti a riappropriarsi delle strade cittadine per una mattina all’insegna dello sport e della solidarietà.

La manifestazione, organizzata dalla Sc Terranova-Fancello Cicli, quest’anno celebra il ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato, che operano quotidianamente a sostegno delle persone in difficoltà. I primi mille iscritti riceveranno una maglietta con il logo “Associazioni in sella: ogni mano conta, ogni pedalata unisce”, acquistabile anche presso diversi punti della città, tra cui Fancello Cicli, Villa Chiara e Aido. Parte del ricavato sarà devoluto alle associazioni stesse.

Il ritrovo è fissato in via Galvani, davanti alla sede di Fancello Cicli, dalle 8 alle 9.30. Il percorso attraverserà numerosi quartieri della città, mentre il momento conclusivo si terrà nell’anfiteatro del parco Fausto Noce, con premiazioni dei gruppi più numerosi, estrazione a sorte di quattro biciclette e spettacoli del Coro Stellaria e di Daniele Gala. L’iniziativa, ormai un appuntamento tradizionale, unisce sport, comunità e impegno sociale, trasformando le strade di Olbia in un lungo serpentone di biciclette all’insegna della solidarietà e della memoria.

