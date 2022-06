Murales sotto le sopraelevate, la provocazione fa sognare Olbia

La proposta involontaria è piaciuta a Olbia.

Una provocazione del noto Tango sui social involontariamente lancia un’idea per abbellire le sopraelevate di Olbia in attesa dell’abbattimento promesso dal sindaco Settimo Nizzi per liberare la città dalle due strutture.

Il post, accompagnato dalla didascalia “La politica del fare”, mostra le foto del ponte di Buenos Aires, disegnato dall’artista Martín Ron, ha raccolto i consensi di tanti residenti che hanno mostrato il loro apprezzamento e la speranza che Olbia prenda spunto dall’opera, per riqualificare quello che per tanti oggi è considerato esteticamente poco gradevole.

Per questo motivo anche il sindaco intende abbattere le due opere che per anni sono state necessarie per snellire il traffico. Si tratta di un’opera costosa e che richiede dei tempi più o meno lunghi di realizzazione, perciò c’è chi ha proposto di realizzare dei murales che possano far digerire di più la presenza dei due ponti. In città sono tanti i muri che oggi ospitano opere di street art.

Negli ultimi anni, infatti, sempre più artisti, anche famosi, hanno abbellito tante aree spoglie e degradate della città. L’ultima opera è stata quella del noto artista francese Gustavo Oviedo, che ha cambiato il volto del muro di via della Refezione. Una provocazione, che, considerando l’apprezzamento della città per la street art, non sarebbe utopia. Non è mancato nemmeno chi ci è abboccato davvero alla simpatica trovata dell’olbiese star dei social. “Se avessero tagliato le erbacee dai marciapiedi è sistemato i fossi che ci sono nelle vie, sarebbe meglio come politica de fare”, commenta un utente.