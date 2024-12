Olbia, via le domande per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni sportive

Bando a Olbia per le associazioni sportive.

Olbia città dello sport. A partire dal 7 gennaio e fino al 7 marzo 2025 saranno aperti i termini per la presentazione dell’istanza per i contributi a favore dei sodalizi sportivi dilettantistici. Il bando in questione riguarda l’attività sportiva già svolta nell’anno 2024 ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo sono fissati alla fine dell’anno sportivo di riferimento, dunque a consuntivo.

”Anche quest’anno invitiamo tutti gli interessati a partecipare. – afferma l’assessore allo sport Elena Casu – Siamo grati alle società del nostro territorio che svolgono un lavoro davvero eccezionale, grazie al quale i nostri ragazzi spesso raggiungono risultati davvero eccezionali”.

Sono ammesse a presentare domanda di contributo le sole società sportive, polisportive e le associazioni sportive affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I., che svolgano attività a carattere dilettantistico e che abbiano sede nel territorio del Comune di Olbia.

