Olbia avrà una scuola internazionale di inglese

Una scuola internazionale di inglese a Olbia.

A partire da ottobre 2025, a Olbia aprirà una scuola internazionale di inglese, offrendo ai giovani un’importante opportunità educativa e contribuendo alla crescita culturale e sociale di tutta la Sardegna. Questo ambizioso progetto rappresenta un nuovo capitolo per il territorio, con l’obiettivo di preparare le nuove generazioni a un futuro sempre più globalizzato.

La scuola internazionale è il risultato di un lavoro coordinato tra il Comune di Olbia, il Consorzio Industriale Provinciale, la Regione Sardegna e l’Ufficio Culturale Regionale. Questa collaborazione ha permesso di sviluppare un’iniziativa che mira a soddisfare le esigenze educative locali, fornendo un’alternativa di alta qualità per le famiglie e un punto di riferimento per l’intera isola.

”Grazie alla disponibilità di un grande amante della Sardegna – ha spiegato il sindaco Settimo Nizzi durante la conferenza stampa del 20 dicembre scorso -, il kazako che ha deciso di investire i propri denari nella nostra Isola e sopratutto nella nostra città per la realizzazione della scuola internazionale di inglese che ci farà fare quel salto di qualità che questo territorio ancora non aveva potuto avere per la nostra difficoltà a parlare le lingue, dove noi italiani siamo all’ultimo posto in Europa”.

