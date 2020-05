Uno sportello di ascolto e consulenza psicologica a Olbia.

La Casa del Popolo in via Porpora a Olbia, insieme alla psicologa Giovanna Ceffoni, ha istituito uno sportello ad accesso libero e gratuito con l’intenzione di svolgere un’attività di ascolto e consulenza psicologica, finalizzate alla promozione del benessere e della salute della persona.

E’ rivolto a tutti coloro che, vivendo una situazione di disagio o malessere, cercano un primo punto di riferimento qualificato.

Gli obiettivi sono:

• offrire uno spazio di ascolto attivo per difficoltà e problematiche personali

• offrire un primo intervento di sostegno in momenti di passaggio e fasi importanti della vita personale, familiare e di coppia

• attivare e promuovere percorsi di crescita personale e miglioramento del proprio benessere.



Per appuntamento: 3464781870

