Anche il Rally dei Nuraghi e del Vermentino slitta al prossimo anno

La comunicazione ufficiale.

Il Rally dei Nuraghi e del Vermentino è nato 18 anni fa per pura passione e dal quel lontano 2002 è la passione il motore che ha alimentato la nostra manifestazione.

Era così in passato, è così adesso e sarà cosi sempre: questa è la premessa di presidente e staff di Rassinaby Racing nel dare la notizia che l‘edizione 2020 della manifestazione – che segnava il ritorno alla titolarità – molto attesa da pubblico e addetti ai lavori, non si terrà. La pandemia del coronavirus ha stravolto i piani degli organizzatori così come quelli di tutti gli altri sport a livello mondiale.

Qualcuno è ripartito, altri attendono protocolli sanitari per poterlo fare e norme stringenti e costose da far rispettare per mantenere il distanziamento sociale. “Al Vermentino – commenta Rassinaby Racing -questi modelli non sono purtroppo applicabili. È per questo motivo che abbiamo chiesto la congelazione della titolarità per il 2021. Ringraziamo la federazione, che ha sempre dimostrato di sostenerci, e l’appuntamento è solo rimandato. Il Vermentino è condivisione, amicizia, festa, passione. È valorizzazione del territorio, è valorizzazione di tradizioni sociali, culinarie e vitivinicole. Il Vermentino è pubblico, persone, tifosi e curiosi. Il Vermentino è l’ospitalità Berchiddese, è la vista su Tavolara di Loiri-Porto San Paolo, è la movida di Olbia, è l’accoglienza di Telti. Per noi non è semplice business, non è un lavoro. Noi lo facciamo per passione”.

