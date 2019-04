La startup di Olbia di noleggio auto Rentu cresce e diversifica

Anche noleggio a lungo termine.

Rinnovamento nel segno continuità. È questa la strada scelta da Rentu, che a un anno dalla sua nascita cambia volto: il marchio della società Entu si evolve grazie alla costituzione della Rentu Srl. Al fondatore Gianni Sarti, imprenditore da anni attivo nel settore dell’autonoleggio, si aggiungono due professionisti di comprovata esperienza nel mondo dell’automobile: Gian Marco Frau e Daniele Serpi.

Si moltiplicano anche gli orizzonti di un’azienda che, fin dai suoi primi passi, ha sempre rivolto lo sguardo verso il futuro: non solo un servizio a breve termine a beneficio dei turisti desiderosi di scoprire la Sardegna, ma anche noleggio a lungo termine per soddisfare il più ampio spettro di esigenze. Non cambia, invece, la missione principale dell’azienda: quella di accorciare la distanza dai clienti e offrir loro un servizio personalizzato, flessibile e trasparente. In una parola: umano.

Gli ambiziosi propositi di Rentu sono illustrati da Gian Marco Frau: “L’obiettivo è quello di allargare i nostri orizzonti al settore della vendita – spiega – vogliamo offrire un servizio a 360 gradi, che copra con cura sia la fase di consulenza che quella di assistenza. Il noleggio, invece, avrà sempre un occhio di riguardo per le persone, e cercherà di differenziarsi dal lavoro preciso, ma talvolta asettico, offerto dai “big” del settore”. Nata come realtà radicata nel nord Sardegna, Rentu ha già cominciato il suo processo di espansione sul territorio: “E’ già operativa la nuova sede di viale Monastir a Cagliari – aggiunge – anche nel Sud Sardegna abbiamo intenzione di proporre il nostro modello fatto di professionalità di attenzione verso il cliente”.

